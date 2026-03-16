Mit einem Kursgewinn von gut +5% ist die Bayer-Aktie zum Wochenauftakt der große Gewinner unter den im EuroStoxx 50 gelisteten europäischen Konzernen. Was gibt dem deutschen Chemie- und Pharmariesen neuen Schwung und können sich Anleger bald wieder auf ein neues Jahreshoch freuen? Eine bullische Bank Wenn es nach Einschätzung der Schweizer Großbank UBS geht, dann lautet die Antwort auf die eingangs gestellte Frage "Ja". Die Analysten der Bank erhöhten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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