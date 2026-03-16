Zürich - Der 48-jährige Unternehmer Silvan Wildhaber ist vom Vorstand einstimmig zum neuen Präsidenten von economiesuisse gewählt worden. Mit ihm gewinnt der Wirtschaftsdachverband «eine Persönlichkeit, die verantwortungsvolles Unternehmertum mit ebenso verantwortungsvoller gesellschaftlicher Teilhabe verbindet», sagt der amtierende Präsident Christoph Mäder. Wildhaber tritt die Nachfolge von Mäder am 11. September, dem Tag der Wirtschaft, an. «Handelsbeziehungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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