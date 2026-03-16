New York - Nach den jüngsten Verlusten wegen des Iran-Krieges starten die Anleger am Montag mutiger in den ersten Handelstag der neuen Woche. Etwas nachgebende Ölpreise und steigende Kurse im Chipsektor sorgten zu Wochenbeginn für etwas Rückenwind. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel ein Prozent auf 47.044 Punkte zu und erholte sich damit von seinem Tief seit Ende November, das der Leitindex der Wall Street am Freitag erreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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