Zürich - Die Schweizer Börse hat am Montagnachmittag die Verluste vom Vormittag abgeschüttelt und notiert mittlerweile gemeinsam mit den US-Börsen und weiteren wichtigen Aktienmärkten im Plus. Dass es am Wochenende mehreren Tankern gelungen war, die Strasse von Hormus zu passieren, schürt Experten zufolge Hoffnungen auf eine baldige Wiederöffnung dieser wichtigen Route für Öltransporte. Die Ölpreise sind zum Wochenauftakt denn auch etwas gesunken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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