An der Wall Street reißen die Bullen das Ruder zum Wochenstart an sich. In den ersten Handelsminuten drehen die Kurse deutlich nach oben. Bei den Einzelwerten stehen zahlreiche Techwerte und KI-Aktien im Fokus. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Kurstabelle an den US-Börsen.Grund für die Erholung zum Handelsstart sind die fallenden Ölpreise. Ein Barrel Brent fällt um rund 2,5 Prozent auf 100,55 Dollar. Zwar stieß Donald Trumps Forderung an andere Staaten, beim Schutz der Straße von Hormus zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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