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CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE plant 17. Dividendensteigerung in Folge



16.03.2026 / 15:47 CET/CEST

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CEWE plant 17. Dividendensteigerung in Folge Oldenburg, 16. März 2026. Der Vorstand der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dem Aufsichtsrat auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2025 die Anhebung der Dividende auf 3,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen (Dividende für das Geschäftsjahr 2024: 2,85 Euro). CEWE hat das Geschäftsjahr 2025 wiederholt mit einem starken Ergebnis abgeschlossen: Der Gruppenumsatz legt nach vorläufigen Berechnungen um 3,8 % auf 864,5 Mio. Euro zu (Umsatz 2024: 832,8 Mio. Euro), das Gruppen-EBIT steigt auf 88,2 Mio. Euro (EBIT 2024: 86,1 Mio. Euro). Der Gewinnverwendungsvorschlag soll nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses der Hauptversammlung zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt werden. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner Bilanzsitzung am 23. März 2026 sowie der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2026 entspricht die nun vorgeschlagene Dividende von 3,00 Euro je Aktie auf Basis des aktuellen Kurses (Xetra-Kurs am 16.03.2026 um 14:25 Uhr: 99,70 Euro) einer Dividendenrendite von 3,0 %. Es ist die 17. Dividendenerhöhung in Folge und markiert damit einen neuen Höchstwert. CEWE wird den vollständigen, testierten Jahresabschluss im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 26. März 2026 vorstellen. Mitteilende Person: Axel Weber, Leiter Group Controlling & Investor Relations CEWE Stiftung & Co. KGaA



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