Die Aktie von CytomX Therapeutics gehört weiterhin zu den spektakulärsten Turnaround-Stories im Biotech-Sektor. Seit ihrem Vorjahrestief hat sich der Kurs des sharedealsPlus-Tipps inzwischen um rund +1.835 % vervielfacht. Damit zählt der Titel zu den größten Gewinnern im Small-Cap-Bereich der vergangenen Monate. Heute hat das Unternehmen gleich zwei wichtige Updates veröffentlicht: neue klinische Daten zu seinem wichtigsten Wirkstoffkandidaten sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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