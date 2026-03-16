Ende der Gewinnmitnahmen bei Siemens Energy AG?

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Siemens Energy AG verließ im März sein zuletzt erreichtes Allzeithoch, jedoch konnte sich die Aktie zum neuen Wochenstart leicht erholen.



Die starke Performance der vergangenen Jahre von Siemens Energy AG führte im Februar zuletzt zu einem neuen Allzeithoch. Zu Beginn des laufenden Monats März nahmen die Anleger jedoch ihre Gewinne mit und der DAX-Titel verlor zeitweise um bis zu 15 Prozent. Vergangene Woche gab der Aktienkurs des Energietechnikherstellers erneut von Dienstag bis Freitag um rund 5 Prozent nach und notierte zum Börsenschluss am Freitag bei noch ca. 144 Euro. Im heutigen Tagesverlauf konnte sich der Aktienkurs wieder etwas erholen und gewann bis zum Nachmittag ca. 5 Prozent bei einem Kurs von knapp 150 Euro. Siemens Energy profitiert von seinem starken Kursanstieg der letzten Jahre und wird voraussichtlich zum 23. März in den Stoxx Europe 50 Index aufgenommen. Damit wird das Unternehmen neben dem DAX und dem EURO Stoxx 50 in den drei wichtigsten europäischen Leitindizes notieren.









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Quelle: HSBC









