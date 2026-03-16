MAINZ (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Abschied der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci schaut Biontech bei der Suche nach einer neuen Unternehmensführung schwerpunktmäßig über den Atlantik. Die Suche laufe international, fokussiere sich jedoch auf die Vereinigten Staaten, teilte das Biotechnologie-Unternehmen in Mainz mit. Die Stellen werden Biontech zufolge auch künftig am Firmensitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sein. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Sahin und Türeci wollen sich wieder mehr der Forschung widmen

In der vergangenen Woche hatten Sahin und Türeci überraschend bekanntgegeben, Biontech verlassen und eine neue Firma gründen zu wollen. Die Eheleute werden demnach spätestens Ende 2026 ausscheiden. In dem neuen Unternehmen möchten sich die beiden Mediziner der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von Biontech werden sie aber bleiben.

Sahin und Türeci hatten Biontech 2008 gegründet. In der Corona-Pandemie wurde das Unternehmen weltbekannt, weil es gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam. Dieser spülte in der Folge Milliardengewinne in die Kassen der Mainzer./chs/DP/men