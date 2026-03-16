Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
09/03/2026
FR0014000MR3
10 000
63.1848
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
09/03/2026
FR0014000MR3
30 000
63.1292
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
10/03/2026
FR0014000MR3
30 000
64.2626
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
10/03/2026
FR0014000MR3
10 000
64.2183
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
11/03/2026
FR0014000MR3
10 000
63.2106
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
11/03/2026
FR0014000MR3
30 000
63.1997
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
12/03/2026
FR0014000MR3
40 000
62.4756
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
13/03/2026
FR0014000MR3
50 000
61.1391
XPAR
TOTAL
210 000
62.7612
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
