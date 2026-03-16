Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist dank einer freundlichen zweiten Sitzungshälfte mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Wirkliche Entspannungssignale im Nahost-Konflikt gab es zwar nicht, aber zumindest vage Hoffnung auf eine Wiederbefahrbarkeit der Strasse von Hormus. Geschürt wurde diese von der Nachricht, dass es am Wochenende offensichtlich mehreren Öl- und Gastankern gelungen war, die für den Öl- und Gastransport wichtige Schifffahrtsroute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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