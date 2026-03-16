Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben den Handel am Montag nach schwankendem Verlauf im Plus beendet. Im amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran gab es zwar keine Entspannung. Zum Thema kam aber wieder ein Fünkchen Hoffnung auf, da vereinzelt wieder Schiffe die für den Öl- und Gastransport wichtige Straße von Hormus passieren. In der Folge sanken die zuletzt massgeblichen Ölpreise zumindest ein wenig. Der EuroStoxx50 beendete den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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