Die Entwicklung der heute im Express-Service besprochenen Aktie verdeutlicht, wie wichtig es für Anleger und Trader ist, in anspruchsvollen Börsenphasen gut auf ihre Gewinne zu achten. Nach einem phänomenalen Anstieg verzeichnete das Wertpapier zuletzt einen deutlichen Kursrückgang und fiel am vergangenen Freitag auf ein Jahrestief zurück. Im heutigen Handelsverlauf zeigte die Aktie eine leichte Erholung, die sich bei weiterhin freundlicher Marktstimmung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.