In turbulenten Börsenzeiten suchen erfahrene Anleger gezielt nach Möglichkeiten, auch von rückläufigen Kursen zu profitieren. Ein besonders spannendes Szenario bietet aktuell eine österreichische Aktie, die zuletzt im RuMaS Express-Service eingehend analysiert wurde.Noch Anfang letzter Woche herrschte Optimismus: Nach einer deutlichen Kurskorrektur gab es Anzeichen für eine bevorstehende Erholung. Die Hoffnung stützte sich auf die Annahme, dass sich ...

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