Darauf hat die Wall Street gewartet: Jensen Huang hat am Abend traditionell mit seiner Keynote die Entwicklerkonferenz Nvidia GTC eröffnet. Bereits in den ersten 20 Minuten seiner Rede bat der Nvidia-Chef unter anderem um Geduld. DER AKTIONÄR verrät, was Huang bislang angekündigt hat.Wenig Tamtam, dafür viel Fokus auf KI-Beschleuniger und Kunden - so lassen sich die ersten Minuten der Rede von Jensen Huang zusammenfassen, die auf YouTube von rund 55.000 Menschen live verfolgt wird. Unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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