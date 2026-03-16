GCE, ein weltweit führender Anbieter von Gasregelungsgeräten, hat gascontrol.com vorgestellt, eine neue Website, die darauf ausgelegt ist, Kunden aus den Produktbereichen GCE Specialty, GCE Medical und GCE Industrial noch besser zu bedienen. Die neue Website bietet ein übersichtliches, marktorientiertes Erlebnis, das es den Nutzern erleichtert, die Gasregelungslösungen von GCE zu entdecken und die passenden Produkte zu finden. Ein neues Tool zur Dokumentensuche unterstützt Kunden dabei, Dokumente wie Gebrauchsanweisungen (IFUs), Anhänge und Zertifikate über eine intuitive Suchoberfläche mühelos zu finden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260316764317/de/

GCE's new website, gascontrol.com, provides a streamlined, market-focused experience across the GCE Specialty, GCE Medical, and GCE Industrial product portfolios.

"Die neu gestaltete Website spiegelt die Rolle von GCE als umfassender, vertrauenswürdiger Anbieter von Gassteuerungstechnologien wider, die die Industrie voranbringen und die Lebensqualität verbessern", sagt Piyush Sheth, Vice President und General Manager bei GCE. "Mit einer verbesserten Navigation, nach Anwendungsbereichen und Branchen gegliederten Inhalten sowie einer Liste globaler Ansprechpartner soll die Website Ingenieure, Ärzte, Systemdesigner, Händler und Beschaffungsteams während des gesamten Entscheidungsprozesses unterstützen."

Drei Produktgruppen

Mit der Unterstützung der ESAB Corporation (NYSE: ESAB) hat GCE durch den Zusammenschluss führender Anbieter von Gasausrüstung seine globale Präsenz ausgebaut und seine Reichweite auf Nord- und Südamerika, Asien und Europa ausgeweitet. Die Produkte des Unternehmens durchlaufen strenge Tests und Zertifizierungen, um internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu entsprechen. GCE ist in drei Produktbereiche gegliedert:

GCE Speciality (gce-speciality.com) mit den Marken druva, GASARC und Victor bedient Märkte mit hohen Reinheitsanforderungen, darunter die Pharma-, Halbleiter- und Automobilindustrie, Analyselabore, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Kältetechnik sowie industrielle Anwendungen. GCE entwickelt Regler, Verteiler und andere Spezialprodukte, um die Gasreinheit zu gewährleisten und eine gleichbleibende, wiederholbare Leistung in Umgebungen zu bieten, in denen selbst geringfügige Verunreinigungen oder Druckschwankungen die Ergebnisse beeinträchtigen können. Die digitale Lösung "FloCloud" von GCE ermöglicht es Anwendern, Gasstände zu überwachen, Gaslecks zu erkennen und die Systemintegrität zu überprüfen, den Verbrauch zu überwachen, übermäßigen Verbrauch zu identifizieren, sicherzustellen, dass Gasdurchfluss und Druck innerhalb der Grenzwerte liegen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, sowie Kosten zuzuweisen.

GCE Medical (gce-medical.com) zu dem die Marken GCE Healthcare, Therapy Equipment, Ohio Medical, DeltaP und Aktiv Technologies gehören beliefert Einrichtungen der präklinischen Versorgung, Krankenhäuser, Rettungsdienste und die häusliche Pflege. Das Produktangebot umfasst medizinische Gasversorgungsanlagen, medizinische Hochdruckregler, Gasverteiler und Rohrleitungssysteme, Sauerstoffkonzentratoren, Rettungswagen-Bedienfelder, Notfallausrüstung sowie weitere Produkte, die eine sichere und zuverlässige Versorgung mit lebenserhaltenden Gasen von der Quelle bis zum Patienten gewährleisten.

GCE Industrial (gce-industrial.com) zu dem auch die Marke Kayser gehört hat seinen Ursprung im Autogenschweißen und -schneiden und hat sein Geschäftsfeld auf Bereiche ausgeweitet, in denen Druckminderer, Ventile, zentrale Gasversorgungssysteme, Schneid- und Schweißbrenner sowie -ausrüstung, Schweißzusatzwerkstoffe und Sicherheitsausrüstung zum Einsatz kommen. In industriellen Anwendungen senkt die Gasüberwachungslösung FloCloud Industry 4.0 die Kosten und das Fehlerrisiko, die durch die manuelle Überprüfung der Gasfüllstände entstehen, reduziert die mit nicht spezifikationsgerechten Parametern verbundenen Verschwendungskosten, verringert das Risiko von Durchflussunterbrechungen und hilft bei der Erkennung von Leckagen.

Über GCE

Die GCE Group, ein Unternehmen der ESAB Corporation (NYSE: ESAB), ist ein weltweit führender Hersteller von Gasregelungsgeräten. Angetrieben von der Innovationskraft unserer Marken, darunter Ohio Medical und Therapy Equipment, sind wir bestrebt, Gasregelungsprodukte und -dienstleistungen von höchster Qualität anzubieten. Unser Portfolio umfasst marktgerechte, branchenführende Lösungen für die Medizin-, Industrie- und Spezialgasbranche. Durch unsere internationale Präsenz in den Bereichen Fertigung, Vertrieb und Lieferung stellen wir sicher, dass unsere Kunden stets Zugang zu den weltweit führenden innovativen Gasregelgeräten haben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.gascontrol.com/en/about-us

PR-23132

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260316764317/de/

Contacts:

Kontakt Shaun Heys

Telefon +41 41 560 07 00

Mobil +44 (0)7935 711 355

E-Mail Shaun.heys@gcegroup.com

Website www.gcegroup.com

ESAB Corporation Medienkontakt:

Tilea Coleman

Tel +1 (301) 323-9092

mediarelations@esab.com