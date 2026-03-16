Nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang auf der GTC 2026 die Vera-Rubin-Plattform vorgestellt hat, kündigte das Unternehmen seinen nächsten großen Schritt an: den Vorstoß ins Weltall. Konkret plant Nvidia, künftig Datenzentren in den Orbit zu bringen - ein weiterer Beleg dafür, dass der Weltraum zunehmend ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.Huang macht es kurz und schmerzlos: "Ich will nur wenig Zeit dafür verschwenden, aber: Wir gehen ins Weltall. Wir waren bereits im All. Unser Thore-Chip ist strahlungssicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär