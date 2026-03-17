Capcom will das Wachstum der globalen Wettkampfszene mit einem auf über 2,1 Millionen Dollar erhöhten Gesamtpreisgeld in der kommenden Saison 2026 vorantreiben

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass der Capcom Cup 12 und die Street Fighter League: World Championship 2025 die offiziellen Weltmeisterschaftsturniere zur Ermittlung der besten "Street Fighter 6"-Spieler, die vom 11. bis 15. März in der Ryogoku Kokugikan Arena stattfanden mit 20.000 Besuchern einen neuen Besucherrekord verzeichneten und äußerst erfolgreich verliefen.

Beim Capcom Cup 12, bei dem Einzelkämpfe ausgetragen wurden, sicherte sich der 21-jährige SAHARA, der seit einem Jahr als Profispieler aktiv ist, bei seinem Debüt den Meistertitel, während beim Mannschaftswettbewerb "Street Fighter League: World Championship 2025" das japanische Team REJECT als Sieger hervorging.

Capcom gab außerdem bekannt, dass der Capcom Cup 13 und die Street Fighter League: World Championship 2026 in der nächsten Saison in der Ryogoku Kokugikan Arena stattfinden werden. Darüber hinaus wird das Unternehmen weiterhin einen Hauptpreis in Höhe von 1 Million Dollar für den Capcom Cup ausschreiben und den gesamten Preispool für die Street Fighter League von 200.000 Dollar auf 400.000 Dollar erhöhen. Damit wird das Preisgeld für die E-Sport-Turniere von Capcom in der Saison 2026 insgesamt 2,1 Millionen Dollar übersteigen. Das Unternehmen wird sich weiterhin dafür einsetzen, den E-Sport weiter zu beleben und gleichzeitig die weltweite Präsenz der Wettkampfszene zu stärken.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Kompetenzen in der Spieleentwicklung nutzt, um äußerst unterhaltsame Erlebnisse für die Spieler zu schaffen.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende lizenzgebundene Spiele wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio; der Firmensitz befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter: https://www.capcom.co.jp/ir/english/

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