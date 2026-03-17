München (ots) -Die Deutsche Eishockey Liga ehrt die Besten der Besten: Bei der Award Show der DEL in Köln räumen die Haie als Hauptrunden-Champion vor zahlreichen geladenen Gästen ordentlich ab: Goalie Janne Juvonen wird als erster Finne der DEL-Geschichte als "Spieler des Jahres" ausgezeichnet, gewinnt folgerichtig auch in der Kategorie "Torhüter des Jahres" - und wird zudem für den "MagentaSport Save der Hauptrunde" geehrt. Erfolgscoach Kari Jalonen wird von der Jury zum "Trainer des Jahres" gewählt und stellvertretend für sein Team auch für den historisch herausragenden Hauptrunden-Sieg der Kölner gewürdigt.Nachfolgend Clips und Stimmen der die DEL Award Show mit der Auszeichnung der Top-Akteure der Hauptrunde. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport morgen Abend mit dem Start der Playoffs: In Spiel 1 der 1. Playoff-Runde empfangen die Pinguins Bremerhaven die Nürnberg Ice Tigers - live ab 19.15 Uhr. Alle Playoff-Spiele gibt's nur bei MagentaSport live!Janne Juvonen von den Kölner Haien triumphiert bei der Wahl zum "Spieler des Jahres" der PENNY DEL - und reagiert ungläubig bzw. klischeehaft finnisch-wortkarg auf die Frage, ob er seinen Erfolg begreifen könne: "Nein, nicht wirklich. Was soll ich sagen?". Übergeben wurde die Trophäe an Juvonen von Kai Sauer, finnischer Botschafter in Deutschland und selbst großer Eishockeyfan und früher -spieler. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QzNCMm4yN0ZTWHFhdjE0bC9TSUZRa2FuM2JDQ2tUa3diOFBXNC9iNEhWaz0=Auch als "Torhüter des Jahres" wird Janne Juvonen gewählt - nachdem er im vergangenen Jahr sechs Monate lang kein Spiel gemacht hatte und sich alleine auf seinen nächsten Klub und die neue Saison vorbereiten musste. Der 31-jährige über die Ehrung - mit einer besondere Würdigung seiner so gut harmonierenden Teamkollegen als Grundstein auch für seinen persönlichen Erfolg: "Das klingt ziemlich gut - vor allem nach einem langen Sommer. Ich habe ziemlich lange alleine trainiert - das war nicht wirklich das, was ich mir für den Sommer vorgestellt hatte. [...] Da muss ich dem Team ein großes Lob aussprechen: Sie haben vor mir so gut gespielt, dass es für mich einfach war!"Der Finne über die drei Gründe, die ihn für die Playoffs zuversichtlich stimmen: "Die wichtigsten Gründe sind der Coaching Staff, wir Spieler, die zusammenhalten, und die Special Teams!"Auch beim "MagentaSport Save der Hauptrunde" räumt der 31-Jährige ab: Gewählt wird von den Fans beim großen Online-Voting seine Gala-Vorstellung mit mehreren Wahnsinns-Paraden beim 3:1-Sieg der Haie in Iserlohn am 28. Oktober 2025.Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UmZ1SzdLMldyeFQ5QndxaHRtYjZRLy8xQ0Z1Q2VPRlNoSy9pRHdOWHJlST0=Als "Stürmer des Jahres" wird Riley Barber vom ERC Ingolstadt geehrt. Der 32-jährige US-Amerikaner über seinen Erfolg als Produkt einer starken Teamleistung: "Das liegt vor allem auch an meinen Mitspielern. Es macht Spaß, zusammen Spiele zu gewinnen. [...] Wir haben eine tolle Atmosphäre im Team!"Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TXNrTzB6cW8yeGhUbWVRdzNKRHgrcVVnTWFrYVdhbkV2SDJySHJ2bGVkTT0="Verteidiger des Jahres" ist Nicolas Mattinen von den Adler Mannheim - zum zweiten Mal, nachdem er den Titel vor zwei Jahren noch in Diensten der Straubing Tigers gewonnen hatte. Der 28-jährige Kanadier zeigt sich "super happy" über die Auszeichnung, sieht sich in seiner "Entwicklung weiter als vor zwei Jahren" - und die Adler in einer "guten Position für die Playoffs", weil ihn die Leistungen in allen Mannschaftsteilen hoffnungsvoll stimmen.Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QWxzMWFRRGUxZTFnRUxlQ3RKd0MzKzhXRlZ6VWQ1OVRRSVVtSVEwMHcxVT0=Der "Trainer des Jahres" ist für die Jury Kari Jalonen von den Kölner Haien. Der finnische Erfolgscoach würde "den Award gerne fünfteilen für seinen gesamten Coaching Staff!" Sein Erfolgsrezept zum Abschalten nach langen Arbeitstagen: "Wir Finnen lieben Sauna - und danach gibt's auch noch ein Kölsch!" Der 66-Jährige über seine Entscheidung, nach Saisonende zurück in seine Heimat Finnland zu gehen: "Manchmal musst du auf dein Herz hören - und das habe ich gemacht!"Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=L0Q2eVgyR0owS0tOVXFLSGJMUE84bkE3TnpBbHgzU1FxRW1pRWlQNnNlST0=Trainer Jalonen nimmt zusammen mit Sportdirektor Matthias Baldys stellvertretend für das gesamte Team auch die Ehrung für die Kölner Haie als Hauptrunden-Sieger entgegen. Mit 116 Punkten nach 52 Spielen stellt der KEC die Bestmarke der Adler Mannheim aus dem Jahr 2019 ein - und zudem mit 16 Serien in Folge einen neuen DEL-Rekord auf.Der Award "Junior des Jahres", der von der Telekom präsentiert wird, geht an den 19-jährigen Fabio Kose (Löwen Frankfurt) - nachdem im vergangenen Jahr bereits Kevin Bicker von den Löwen ausgezeichnet worden war. Bei der Ehrung spricht er mit einem Schmunzeln auch über die Unterschiede zwischen ihm und seinem Zwillingsbruder Timo, der mit ihm zusammen in Frankfurt spielt und lebt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cGIxNVo4YWRRcGNTR2JFV3FlVVBZWmRwb0hJcDRURmxPTGZ4Uk9hOXdQUT0=Im Rahmen der Award Show wurde zudem auch wieder der "PENNY Unsung Hero Award" verliehen - in diesem Jahr an die Busfahrerinnen und Busfahrer der Eishockeyklubs als "Helden der Straße".Abgestimmt haben bei der Award Show in den sieben Kategorien traditionell die Kapitäne, Trainer und Sportdirektoren der 14 Klubs sowie Vertreter der PENNY DEL, des Fachmagazins "Eishockey News" und des TV-Partners MagentaSport.Historisches Kuriosum! Das "MagentaSport Tor der Hauptrunde" schießt ein Torhüter: Die Fans küren beim großen Online-Voting das Tor des 33-jährigen Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg) am 25. Januar zum 4:2-Endstand gegen Dresden - der erste Treffer eines Goalies in der DEL-Geschichte. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZXB3bXFmNWZUdzBYNS9pTDl4bzdNMnVzMTdSWWxWWUJPZDBwdmc5Znlzcz0=Vorfreude auf die "geilste Zeit des Jahres": Playoffs, Baby!Auch bei der Award Show waren neben dem Rückblick auf die Hauptrunde die morgen mit der 1. Playoff-Runde beginnenden Playoffs und der Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft 2026 großes Thema. Der frisch gekürte "Trainer des Jahres", Kari Jalonen, sieht die Kölner auch aufgrund starker Neuzugänge wie Janne Juvonen in einer besseren Position als in der vergangenen Saison, als die Haie in der Finalserie gegen Berlin noch klar unterlegen waren: "Wir hatten im vergangenen Jahr bereits unsere Lektion. Dann haben wir neue Spieler wie Janne und weitere finnische Teamkollegen. Wir haben jetzt ein besseres Set-up im Team für die Playoffs. Ich werde aber nicht anfangen über irgendetwas zu spekulieren: In den Playoffs geht es darum, für den Moment zu leben!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M2RIN0hmNEZFU1NlS3N6YitXZHF4QjVZT1o5RWp5Wk1IMU5NaUZySTk4UT0=Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | Auftakt in die 1. Playoff-Runde (Modus: Best of 3)Dienstag, 17.03.2026ab 19.15 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice TigersMittwoch, 18.03.2026ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild WingsFreitag, 20.03.2026ab 18.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburgab 19.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Pinguins BremerhavenSonntag, 22.03.2026ab 13.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigersab 16.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild WingsPENNY DEL Playoffs - komplett live bei MagentaSport1. Playoff-Runde: 17./18., 20., 22. MärzViertelfinale: 24./25., 27., 29., 31. März, 2., 4., 6.* AprilHalbfinale: 8., 10., 12., 14./15., 17., 19. (20./), 21. (22./) AprilFinale: 24., 26., 28., 30. April, 3., 5., 7. Mai* falls erforderlich** bei Heimspiel der Kölner Haie oder der Eisbären BerlinPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6236890