Zürich - Im Kampf gegen die Klimakrise setzen Staaten grosse Hoffnungen in Aufforstungsprojekte. In einer neuen Studie zeigen Forschende der ETH Zürich, dass der Standort der Aufforstung meist entscheidender ist als die Anzahl Bäume. Werden Wälder strategisch geschickt platziert, könnte der gleiche Kühleffekt bei halb so grossem Flächenverbrauch erzielt werden. Bäume sind beliebt und Aufforstung geniesst eine breite Zustimmung in der Gesellschaft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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