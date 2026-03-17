BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und operatives Gewinn gesteigert. Der Erlös stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Dies liegt etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 6,2 Prozent. Dazu habe vor allem der Full-Open-Access-Bereich beigetragen, hieß es. In diesem Bereich werden Forschungsinhalte für Leser frei zugänglich publiziert. Das Geld für diese Veröffentlichungen erhält Springer Nature von den Forschenden selbst.

Das bereinigte Betriebsergebnis legte im vergangenen Jahr um gut 6 Prozent auf 543,6 Millionen Euro zu. Hier hatten Branchenexperten ebenfalls in etwa so viel erwartet. Organisch stieg es um 9,2 Prozent. Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich um 79 Millionen auf 298 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende in Höhe von 83 Cent je Aktie erhalten.

Im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter wachsen. Dabei sollen die Erlöse aus eigener Kraft um 5 bis 6 Prozent zulegen, die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich dabei um 30 Basispunkte verbessern./mne/stk