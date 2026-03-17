Starker Wochenstart für die Aktie von Bayer. Mit einem Plus von knapp fünf Prozent gehörte der DAX-Titel am Montag zu den stärksten Titeln im deutschen Leitindex. Neben einer Hochstufung vonseiten der UBS (DER AKTIONÄR berichtete) konnte Bayer selbst mit weiteren Daten zu Finerenon (Kerendia) bei den Marktteilnehmern punkten.Demnach verzögerte der Wirkstoff das Fortschreiten der chronischen Nierenerkrankung (CKD) bei Patienten mit nicht-diabetischer CKD signifikant im Vergleich zu Placebo zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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