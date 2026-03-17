© Foto: Soeren Stache - dpa-ZentralbildMicrovast verfehlt im vierten Quartal die Erwartungen klar - und schießt nachbörslich trotzdem zeitweise um 14,35 Prozent hoch. Doch schon wenig später steht die Aktie 22 Prozent im Minus. Was ist da los?Was für ein Börsen-Krimi: Obwohl Microvast die Analysten mit seinen Zahlen für das vierte Quartal enttäuschte, legte die Aktie nach Börsenschluss zeitweise kräftig zu. Der Kurs des Batterietechnologieunternehmens sprang nach Veröffentlichung der Ergebnisse um 14,35 Prozent auf 2,55 US-Dollar. Doch schon wenig später fiel die Aktie auf 1,80 US-Dollar zurück und steht aktuell 22 Prozent im Minus. Im Schlussquartal blieb Microvast mit einem Umsatz von 96,4 Millionen US-Dollar 27,93 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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