Zürich - Das Bezahlen im Ausland mit Debitkarten ist einer Auswertung des Vergleichsdienstes Moneyland zufolge meist deutlich günstiger als mit Kreditkarten. Wer die Kartenwahl optimiert, kann etwa bei Ferienausgaben mehrere Dutzend bis über hundert Franken sparen. Für ein Ferienbudget von 3000 Franken lagen die Kosten bei Debitkarten je nach Anbieter zwischen 1 und 170 Franken, während Kreditkarten 25 bis 180 Franken kosteten, wie Moneyland am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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