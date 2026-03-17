Genf - Die Genfer Kantonalbank (BCGE) hat 2025 einen Gewinn auf Vorjahreshöhe erzielt und erhöht nun die Dividende. Im operativen Geschäft kam das Institut aber nicht an die Vorjahreswerte heran. So sank das operative Betriebsergebnis laut einer Mitteilung vom Dienstag im vergangenen Jahr um 9,6 Prozent auf 233,4 Millionen Franken. Dank einer Auflösung von Reserven resultierte unter dem Strich aber ein um 0,8 Prozent höherer Reingewinn von 220,9 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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