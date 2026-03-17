Am Montagabend war es wieder einmal so weit: Alle Augen richteten sich auf Nvidia, den wertvollsten Konzern der Börsengeschichte. Und dessen Chef Jensen Huang enttäuschte die Märkte nicht. Er verkündete wieder einmal ambitionierte Ziele und kündigte neue Projekte an. Ein Punkt ist natürlich für die KI-Branche von besonderem Interesse: KI-Inferenz.Denn die produktive Anwendung von Künstlicher Intelligenz im Alltag und in der Industrie steht laut Huang vor einer enormen Vergrößerung: Von 0,5 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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