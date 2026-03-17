Calgary, Alberta--(17. März 2026) / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT, OTCID: MKTSF, FWE: DEP) ("Prospect Markets" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass bestimmte Aktionäre, darunter Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Aktionäre, die im Zusammenhang mit der Unternehmensübernahme im November 2025 sowie mit damit zusammenhängenden Privatplatzierungs-Transaktionen Aktien erhalten haben, mit dem Unternehmen freiwillige Lock-up-Vereinbarungen (die "Lock-up-Vereinbarungen") abgeschlossen haben.

"Wir schätzen die Unterstützung unserer Hauptaktionäre und des Managements bei der Ausrichtung unserer Ziele und der Umsetzung unserer Strategie in der aufstrebenden Branche der Prognosemärkte", sagte Johnny Chen, Chief Executive Officer von Prospect Markets. "Diese Vereinbarung deckt 94 % der im Rahmen der Übernahme und Finanzierung im November ausgegebenen Aktien bzw. etwa 69 % unserer derzeit im Umlauf befindlichen Aktien."

Die Lock-up-Vereinbarungen gelten für insgesamt 39.558.672 Stammaktien (die "betreffenden Wertpapiere"). Dies entspricht 86,0 % der Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Unternehmensübernahme im November 2025 sowie den damit verbundenen Tranchen der Privatplatzierung ausgegeben wurden, bzw. 63,4 % der zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens.

Darüber hinaus wird erwartet, dass 3.500.000 weitere Stammaktien spätestens am 24. März 2026 denselben Lock-up-Vereinbarungen unterliegen werden. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Tranche erhöht sich die Gesamtzahl der von dem freiwilligen Lock-up betreffenden Wertpapiere auf 43.058.672 Stammaktien, was 93,6 % der betreffenden Wertpapiere und 69,0 % der zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Die betreffenden Wertpapiere wurden ursprünglich in den folgenden Zusammenhängen ausgegeben:

(i) die am 18. November 2025 abgeschlossene Unternehmensübernahme und/oder

(ii) die nicht über Makler abgewickelte, am 18. November 2025 und 21. November 2025 abgeschlossene Privatplatzierung.

Die für diese Wertpapiere gesetzlich vorgeschriebenen Haltefristen enden voraussichtlich am 19. März 2026 bzw. am 23. März 2026.

Im Rahmen der Lock-up-Vereinbarungen haben sich die teilnehmenden Aktionäre freiwillig verpflichtet, die betreffenden Wertpapiere weder direkt noch indirekt anzubieten, zu verkaufen, zu übertragen, abzutreten, zu verpfänden oder anderweitig darüber zu verfügen, es sei denn, dies ist gemäß den Vereinbarungen zulässig. Die betreffenden Wertpapiere werden bis zum März 2027 in gleichen monatlichen Raten freigegeben.

Die Lock-up-Vereinbarungen sind freiwillig und werden von der TSX Venture Exchange nicht vorgeschrieben. Die Vereinbarungen sehen auch vor, dass das Board of Directors die Anwendung von Weiterveräußerungsbeschränkungen nach eigenem Ermessen lockern, aufheben oder darauf verzichten kann. Die betreffenden Wertpapiere unterliegen weiterhin den anwendbaren Wertpapiergesetzen sowie allen anderen vertraglichen Einschränkungen.

Über Prospect Prediction Markets Inc.

Das Unternehmen ist eine auf Sport spezialisierte Prognosemarkt- und Fan-Engagement-Plattform. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Fans, an transparenten Echtzeit-Prognosemärkten für alle Sportarten teilzunehmen und bietet ihnen reichhaltige, datengestützte Erlebnisse, die ihr Engagement vor, während und nach den Spielen vertiefen. Durch Crowdsourcing von Stimmungen über die Marktteilnahme generiert das Unternehmen umsetzbare Erkenntnisse über die Erwartungen der Fans und verwandelt passives Zuschauen beim Sport in aktive Teilnahme.

Im Namen des Unternehmens:

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: johnny.chen@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der freiwilligen Lock-up-Vereinbarungen sowie zu den strategischen Plänen und Initiativen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Lock-up-Vereinbarungen umfassen Aussagen über den erwarteten Abschluss der für den 24. März 2026 geplanten Aktienübertragung, die erwartete Anwendung der Lock-up-Vereinbarungen auf weitere Aktien sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt der Freigabe der betreffenden Wertpapiere während der Laufzeit der Vereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die mögliche Nichtdurchführung der erwarteten Aktienübertragung; Veränderungen der Marktbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; regulatorische, rechtliche und politische Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, Glücksspiel und digitale Vermögenswerte; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken einschließlich Cybersicherheit; sowie weitere Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich ändern. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83386Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83386&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74358V1040Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.