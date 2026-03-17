Nach seinem soliden Wochenauftakt dürfte sich der Dax am Dienstag trotz eines wieder leicht höheren Ölpreises relativ stabil halten. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit 104 Dollar rund vier Prozent mehr als tags zuvor. Das Hoch lag vor rund einer Woche bei knapp 120 Dollar, was der höchste Stand seit 2022 war und heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen daher alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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