Etliche verfügbare Wohnungen werden "unter der Hand" vergeben, also über den "Graumarkt". Dies verschärft die Lage für Suchende und erschwert einen offenen Wettbewerb um Wohnraum. Mit einer Initiative will das Immobilienportal ImmoScout24 für mehr Transparenz sorgen. Der Wohnungsmarkt ist angespannt, vor allem in deutschen Metropolen. Eine hohe Nachfrage trifft auf einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, zugleich landen laut dem Immobilienportal ImmoScout24 tausende verfügbare Wohnungen im Graumarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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