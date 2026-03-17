Beim Turbinenbauer Nordex läuft es weiterhin rund. Am Dienstag hat der MDAX-Konzern einmal mehr zwei neue Aufträge vermeldet. Es handelt sich dabei um Repowering-Projekte auf der deutschen Ostseeinsel Fehmarn. An der Börse kommt das gut an. Die Aktie nähert sich weiter dem Mehrjahreshoch bei 45,00 Euro an.Nordex wird für zwei Windparks auf Fehmarn insgesamt 24 Turbinen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung von 137 Megawatt liefern. Hinzu kommt jeweils ein Premium-Service über 20 Jahre. Im Sommer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär