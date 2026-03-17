Wien (ots) -- Die Schweizerin mit 15 Jahren Erfahrung in der internationalen Biopharmaindustrie erweitert das Leadership-Team seit 1. März 2026- Ipsen untermauert den Fokus auf onkologische, neurologische sowie seltene Erkrankungen und setzt verstärkt den dynamischen Wachstumskurs fortMit Anfang März wurde Dr. Sandra Brunner als Country Manager Austria & Switzerland ins Leadership-Team für den deutschsprachigen Raum berufen. Sie berichtet damit direkt an General Manager Ipsen DACH Dr. Gabriele Kothny und ist auch Mitglied des Global Leadership Teams des innovativen Biopharmaunternehmens. "Sie bringt über 15 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie mit und verbindet strategisches Denken, ausgeprägte Führungskompetenz und ein tiefes wissenschaftliches Verständnis zu einem Profil, das ideal zu unseren zukünftigen Herausforderungen passt", freut sich Gabriele Kothny.Sandra Brunner hat an der Universität Zürich studiert und dort ihren Doktortitel (PhD) in Biologie, Medizinischer Genetik und Neurobiologie erlangt. Ihre berufliche Laufbahn begann die gebürtige Schweizerin im medizinisch-wissenschaftlichen Bereich bei der Schweizer Niederlassung von Bristol-Myers Squibb, wo sie zunächst als Scientific Advisor für CNS & Pain tätig war und anschließend als Product Manager Metabolics wichtige Produktlaunches und Portfolioentwicklungen verantwortete. Ab 2014 prägte sie als X-functional Launch Lead Immuno-Oncology die cross-funktionale Koordination und Launch-Excellence maßgeblich mit. Danach wechselte Sandra Brunner zu AMGEN Europe, wo sie in mehreren leitenden Marketingrollen europäische Markteinführungen und strategische Entwicklungen im Bereich Hematology steuerte. 2019 übernahm sie bei AMGEN Switzerland zunächst die Leitung der Business Unit Oncology & Hematology, bevor sie für weitere Business Units u.a. im Bereich Rare Disease verantwortlich zeichnete. Zuletzt war sie bei AMGEN Germany als Business Unit Director Cardiology tätig, wo sie ein wachstumsstarkes Portfolio sowie die Weiterentwicklung der Organisation leitete."Patient*innen sollen möglichst rasch von Innovationen profitieren""Ipsen ist mit seiner Fokussierung auf die drei Bereiche Onkologie, Neurologie und seltene Erkrankungen nicht nur sehr erfolgreich. Es ist auch besonders sinnstiftend, in diesem schmalen Segment mitzugestalten, wo so hoher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht und die Patient*innen so große Hoffnung in innovative Therapien setzen", sagt Brunner über ihren Schritt. "Ich gehe mit echtem Enthusiasmus an diese neue Aufgabe heran. Gemeinsam mit dem großartigen Ipsen-Team möchte ich dazu beitragen, dass die betroffenen Menschen möglichst rasch von den Innovationen moderner Medizin profitieren können."Weitere Informationen finden Sie unter ipsen.comPressekontakt:Ipsen DACHMag. Doris MadlbergerTelefon: +49 174 7710 214E-Mail: doris.madlberger@ipsen.comOriginal-Content von: Ipsen Pharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103466/100938980