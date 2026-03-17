BoMill AB: BoMill Annual Report 2025

The Board of Directors and CEO of BoMill AB ("BoMill") hereby publish the Annual Report for the fiscal year 2025.

The Annual Report is available as an attached file to this release and on BoMill's website (www.bomill.com/investors/reports).

HIGHLIGHTS IN ENGLISH BELOW:

In case of any discrepancies between English translation below and Swedish version contained in the Annual Report, the Swedish version shall prevail.

CEO Andreas Jeppsson comments: "During 2025, we have strengthened our commercial platform, expanded BoMill's global presence, and laid the foundation for long-term and scalable growth."

2025 IN BRIEF

Results

2025 2024 Net revenue (KSEK) 17 125 15 372 Other operating income (KSEK) 4 813 1 110 Operating expenses (KSEK) -34 773 -33 361 Operating result (KSEK) -12 834 -16 879 Earnings per share * (SEK) -0,11 -0,15

*Earnings per share is calculated based on the weighted average number of registered shares outstanding during the year.

Market & Products

During 2025, BoMill continued its successful operations and strengthened its market position with several important agreements and orders:

In September, an order, valued at 552 KEUR, was received from a leading flour mill in Saudi Arabia.

In October, an order, valued at 370 KEUR, came in from AB InBev, a leading brewery group.

In November, two orders were received - first from the British cooperative Camgrain valued at 515 KEUR, and subsequently from the French cooperative Vivescia corresponding to 550 KEUR.

In total during 2025, BoMill received orders valued at 2 MEUR.

At the beginning of the year, BoMill together with GrainSense were granted funding from Eurostars. The support has enabled the development of an advanced automated system for high-precision sorting and quality analysis of grain, with BoMill receiving a grant of 5 MSEK within the 18-month project.

Significant events after the end of the year

On 22 January 2026, an extraordinary general meeting was held where a decision was made to approve the board's proposal for a directed new share issue valued at 6.3 MSEK.

BOMILL FUTURE PLANS

Over the three years since the launch of BoMill InSight, BoMill has established its technology in the market within a segment the company itself has created and continues to lead: precision sorting of grain at industrial scale.

To date, a total of 12 BoMill InSight systems has been sold, representing a combined value of approximately SEK 60 million. BoMill InSight operates continuously in demanding industrial environments with high requirements for reliability, reflected in recurring customer orders. Having established BoMill InSight both commercially and technically, BoMill is now taking the next step in its development with a clear vision and action plan.

Vision

BoMill's vision is to offer a broad portfolio of modular and scalable solutions for efficient grain handling, while continuing to lead in the single-kernel analysis. Through its unique expertise, BoMill's solutions will be integrated into customers' processes and established as the industry standard for more efficient use of grain.

Commercial offering

BoMill's modular sorting solutions can be expanded in both capacity and functionality, lowering the investment barrier, enabling upgrades, and creating recurring revenues from software, services, and the aftermarket

BoMill will offer outright sales, rental, and subscription-based business models.

Sales organization and commercialization scale-up

To accelerate commercialization, BoMill is strengthening its global presence through an expanded network of partners, with the option to establish proprietary or co-owned implementation capacity over time.

Product development

Product development is focused on increased sorting capacity and next-generation AI-based detector systems for improved sorting performance and new quality parameters. The growing database generated from installed systems enables data-driven services and further strengthens BoMill's position in high-speed single-kernel sorting. In parallel, solutions are being developed to enable easier integration and lower operating costs.

Strategic objectives

INSTALLED BASE

BoMill will gradually expand the global installed base of sorting systems among leading industry players.

APPLICATIONS AND CUSTOMER SEGMENTS

BoMill will extend the use of its solutions across additional segments of the grain value chain. Beyond flour mills and malthouses, this includes semolina producers and seed companies, among others.

TECHNOLOGY LEADERSHIP IN SINGLE-KERNEL SORTING

Through continued development of detection systems, artificial intelligence, and data-driven applications, the company aims to remain at the forefront and consolidate its position as a leading player in high-speed grain sorting based on the properties of each individual kernel.

Note: The Annual Report 2025 differs from the Year-End report, published February 12, 2026, due to the share issue tranche 1 approved before year-end, affecting equity and other receivables.

SWEDISH VERSION

"Under 2025 har vi stärkt vår kommersiella plattform, utökat BoMills globala närvaro samt lagt grunden för långsiktig och skalbar tillväxt." säger Andreas Jeppsson, VD på BoMill

2025 I KORTHET

Resultat

2025 2024 Nettoomsättning (KSEK) 17 125 15 372 Övriga rörelseintäkter (KSEK) 4 813 1 110 Rörelsens kostnader (KSEK) -34 773 -33 361 Rörelseresultat (KSEK) -12 834 -16 879 Resultat per aktie* (SEK) -0,11 -0,15

*Resultat per aktie beräknas på det genomsnittligt medelvägda registrerade antalet aktier under året

Marknad & produkter

Under 2025 fortsatte BoMill sin framgångsrika verksamhet och stärkte sin position på marknaden med flera viktiga avtal och orders:

I september mottogs en order från en ledande mjölkvarn i Saudiarabien till ett värde av 552 KEUR.

I oktober kom det in en order från AB InBev, en ledande bryggerikoncern till ett värde av 370 KEUR.

I november mottogs två orders, först från det brittiska kooperativet Camgrain till ett värde av 515 KEUR och därefter från det franska kooperativet Vivescia motsvarande 550 KEUR.

Totalt under 2025 erhöll BoMill orders till ett värde av 2 MEUR

I Inledningen av året blev BoMill tillsammans med GrainSense beviljade en finansiering från Eurostar. Stödet har möjliggjort utvecklingen av ett avancerat automatiserat system för högprecisionssortering och kvalitetsanalys av spannmål, där BoMill erhåller ett bidrag om 5 MSEK inom det 18 månader långa projektet.

Väsentliga händelser efter årets utgång

2026-01-22 hölls en extra bolagsstämma där beslut togs om att godkänna styrelsens förslag med en riktad nyemission till ett värde av 6,3 MSEK.

BOMILL FRAMTIDSPLANER

Under de tre år som har gått sedan lanseringen av BoMill InSight har BoMill etablerat teknologin på marknaden inom ett segment som bolaget självt har skapat och leder: precisionssortering av spannmål i industriell skala.

Totalt har 12 BoMill InSight-system sålts till ett sammanlagt värde av cirka 60 MSEK. BoMill InSight är i kontinuerlig drift i krävande industriella miljöer med höga krav på tillförlitlighet, vilket återspeglas i återkommande kundorder. Efter att ha etablerat BoMill InSight kommersiellt och tekniskt tar BoMill nu nästa steg i sin utveckling med en tydlig vision och handlingsplan.

Vision

BoMills vision är att erbjuda en bred portfölj av modulära och skalbara lösningar för effektiv hantering av spannmål och fortsatt vara ledande inom analys på varje enskild kärna. Genom unik kompetens ska BoMills lösningar integreras i kundernas processer och etableras som industristandard för en effektivare användning av spannmål.

Kommersiellt erbjudande

BoMills modulära sorteringslösningar kan byggas ut kapacitets- och funktionsmässigt, vilket sänker investeringsbarriären, möjliggör uppgraderingar och skapar återkommande intäkter från mjukvara, tjänster och eftermarknad.

BoMill kommer att erbjuda modeller för försäljning, hyra och abonnemang.

Marknadsorganisation och skalning av försäljning

Genom samarbeten, som exempelvis vårt partnerskap med GrainSense, integrerar vi kompletterande teknologier som skapar större kundnytta. Denna strategi omfattar även utrustning som förenklar installation och integration i kundens processor.

Produktutveckling

Produktutvecklingen fokuserar på ökad sorteringskapacitet och nästa generations AI-baserade detektorsystem för förbättrad sortering och nya kvalitetsparametrar. Den växande databasen från installerade system möjliggör datadrivna tjänster och stärker BoMills position inom höghastighetssortering av varje enskild kärna. Parallellt utvecklas lösningar för enklare integration och lägre driftskostnader.

Strategiska mål

INSTALLERAD BAS

BoMill ska successivt expandera den globala installerade basen av sorteringssystem hos ledande aktörer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH KUNDSEGMENT

BoMill ska utöka användningen av sina lösningar till fler delar av spannmålsvärdekedjan. Utöver mjölkvarnar och mälterier omfattar detta bland annat semolinaproducenter och utsädesföretag.

TEKNIKLEDARSKAP INOM ENKELKÄRNESORTERING

Genom fortsatt utveckling av detektionssystem, artificiell intelligens och datadrivna applikationer ska bolaget ligga i framkant och befästa sin position som en ledande aktör inom höghastighetssortering av spannmål baserat på varje enskild kärnas egenskaper.

Notera: Årsredovisningen 2025 skiljer sig från Bokslutskommunikén, publicerad den 12 februari 2026, med anledning av den nyemission tranch 1 som godkändes före årets slut, vilket påverkar eget kapital och övriga fordringar.

For more information about BoMill, please contact:

Andreas Jeppsson, CEO - Phone: +46 727 001 182 - E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com

BoMill has developed and markets a patented technology for sorting grain on a commercial scale, based on the internal qualities of each kernel. The method is the only one of its kind on the market today and is estimated to have the potential to become a Golden Standard within the industry.

The company is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market under the ticker: BOMILL.

