Neuenburg - Die Produzenten- und Importpreise in der Schweiz sind im vergangenen Monat erneut deutlich gesunken. Auf Jahresbasis fiel der entsprechende Index im Februar damit noch deutlicher in den negativen Bereich. Der Irankrieg könnte allerdings bald eine neue Dynamik bringen. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) sank im Februar 2026 um 0,3 Prozent auf 99,5 Punkte (Basis Dezember 2025 = 100). Der Produzentenpreisindex ging dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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