Zürich - Avaloq arbeitet seit 2017 mit der Arab Bank Switzerland zusammen und stellt ihr ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) für das Kernbankensystem in Verbindung mit der Auslagerung von Bankprozessen (BPaaS) zur Verfügung. Diese solide operative Basis hat das starke Wachstum der Bank unterstützt: Das verwaltete Vermögen der Arab Bank Switzerland Group, einschliesslich Gonet, belief sich per Ende 2025 auf knapp CHF 20 Milliarden. Im Rahmen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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