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Der Hersteller von Windkraftanlagen Nordex hat am Dienstag den Erhalt eines weiteren Großauftrags bekannt gegeben. Die Rallye der Aktie hält unverändert an.

Neuer Großauftrag sorgt für Rückenwind

Für den Windkraftanlagenhersteller Nordex und seine Aktie ist das Börsenjahr bislang hervorragend verlaufen. Angetrieben von einer anhaltend guten Auftragslage, einer Margenexpansion und einem zuversichtlichen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 konnten die Anteile seit dem Jahreswechsel fast 50 Prozent an Wert gewinnen.

Am Dienstagmorgen hat das Unternehmen den Erhalt eines weiteren Großauftrages bekannt gegeben. Auf der Ostseeinsel Fehmarn sollen zwei bereits bestehende On-Shore-Windparks Repowering-Maßnahmen unterzogen werden. Vertragspartner ist die Fehmarn-Mitte GmbH, ein lokaler Betreiber und Vermarkter von Windenergie.

137 Megawatt und exklusiver Wartungsvertrag

In deren Rahmen wird Nordex insgesamt 24 Windkraftanlagen (Typ N163/5.X) errichten mit einer Gesamtleistung von knapp 137 Megawatt. Neben der Errichtung der Anlagen soll Nordex auch die Wartung und Instandhaltung übernehmen. Hierfür wurde ein Vertrag über "einen Premium Service über 20 Jahre" unterzeichnet.

Wartungsverträge sind für Nordex und seine Anlegerinnen und Anleger besonders attraktiv, weil sie margenstark sind und gleichzeitig für eine hohe finanzielle Visibilität sorgen.

Höhenflug der Aktie hält an

Am Markt wissen Investoren die operative Exzellenz des Unternehmens zu schätzen. In einem weiterhin von hohen Ölpreisen getrübten Gesamtmarktumfeld legt Nordex am Dienstagmorgen um rund 1,5 Prozent zu und setzt seine Rallye der vergangenen Wochen und Monate damit fort.

Aus charttechnischer Perspektive stehen die Zeichen nach den jüngsten Mehrjahreshochs und dem Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal einerseits auf Kaufen, andererseits sind erste bearishe Divergenzen im RSI sowie ein potenzielles Crossing im Trendstärkeindikator MACD zu verzeichnen, was Vorboten baldiger Schwäche sind. Ein Kauf der Aktie ist auf dem aktuellen Kursniveau also nicht mehr uneingeschränkt empfehlenswert.

Fazit: Investiert bleiben, aber vorerst nicht mehr kaufen

Auch mit Blick auf die Bewertung ist wachsende Vorsicht angesagt. Für 2026 steht laut der Daten von MarketScreener bereits ein KGVe von 23,6 zu Buche. Das liegt über den Vielfachen von Mitbewerbern wie Orsted oder Vestas. Das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,4 signalisiert allerdings ein noch immer günstiges Niveau der Aktie.

Wer bereits investiert ist, kann seine Gewinne daher weiter laufen lassen, während an einem Einstieg interessierte Anlegerinnen und Anleger eine Korrektur und zugunsten einer höheren Sicherheitsmarge niedrigere Einstiegskurse abwarten sollten.

Gastautor: Max Gross

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