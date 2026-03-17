Kia hat in Deutschland die Bestellungen für sein derzeit kleinstes Elektroauto geöffnet. Der EV2 kann ab sofort ab 26.600 Euro bestellt werden - mit Standardakku in der Basisversion Light. Deutschland ist damit der erste EU-Markt, in dem der EV2 in den Verkauf geht. Seine Weltpremiere hat der neue Einstiegsstromer von Kia auf der Automesse in Brüssel im Januar gefeiert. Das strombetriebene Kompakt-SUV erhält zwei Batterievarianten für Reichweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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