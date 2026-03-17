© Foto: OpenAINvidia kooperiert mit Infineon, NXP und STMicroelectronics - und zielt auf einen Zukunftsmarkt, der für Chipkonzerne zum nächsten Treffer werden könnte.Infineon, NXP und STMicroelectronics kündigten Kooperationen mit Nvidia zur Entwicklung von Technologien für humanoide Roboter an, wie Marketscreener am Dienstag berichtet. Nvidia will dabei mit seinen Jetson Thor-Prozessoren zum Hauptlieferanten von Rechenleistung für diese Maschinen werden. Die europäischen Halbleiterhersteller wollen weitere wichtige Komponenten wie Sensoren, Bewegungssteuerungssysteme, Energiemanagementlösungen und Hochgeschwindigkeits-Kommunikationstechnologien für den Roboterbetrieb beisteuern. Die Technologien ähneln …Den vollständigen Artikel lesen
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