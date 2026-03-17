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Cantourage Group SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 - Umsatz steigt auf 92,8 Mio. EUR



17.03.2026 / 10:04 CET/CEST

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Deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis

Internationale Expansion trägt nachhaltig zur positiven Geschäftsentwicklung bei

Fokus auf Premiumprodukte - Zunehmender Preiswettbewerb im deutschen Niedrigpreissegment Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) hat heute vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte im Berichtszeitraum einen deutlichen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis und setzt damit seinen dynamischen Wachstumskurs als eines der führenden europäischen Unternehmen für medizinisches Cannabis fort. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 92,8 Mio. EUR (Vorjahr: 50,9 Mio. EUR). Dies entspricht einem Wachstum von 82,3 % gegenüber dem Vorjahr. Das vorläufige EBITDA erhöhte sich auf 5,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,8 Mio. EUR). Internationale Expansion unterstützt nachhaltige Ergebnisqualität Die strategische Expansion in ausgewählte europäische Kernmärkte trägt zunehmend zur Verbesserung der Umsatz- und Ertragslage bei. Insbesondere das Geschäft im Vereinigten Königreich entwickelte sich weiterhin positiv und trug im Geschäftsjahr 2025 mit mehr als 20 % zum Konzernumsatz bei. Die Positionierung der Cantourage Group SE als paneuropäisches Pharma-unternehmen zeigt zunehmend positive Effekte. Skaleneffekte, optimierte Lieferketten sowie eine diversifizierte Marktpräsenz wirken sich stabilisierend auf die operative Entwicklung aus. "Der europäische Markt für medizinisches Cannabis tritt zunehmend in eine neue Wachstumsphase ein. Mit unserer skalierbaren Beschaffungs- und Vertriebsplattform, exklusiven Lieferantenpartnerschaften und unserer regulatorischen Expertise sind wir bestens positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Unser Fokus liegt darauf, die steigende Nachfrage in unseren Kernmärkten zu bedienen, unsere Kapazitäten weiter auszubauen und Cantourage als eines der führenden Unternehmen in allen relevanten europäischen Medizinmärkten zu etablieren", erklärt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE. Preiswettbewerb im deutschen Markt - Fokus auf margenstarke Premiumprodukte Die Entwicklung der Profitabilität im deutschen Markt wurde im Jahr 2025 durch einen zunehmenden Preiswettbewerb im Niedrigpreissegment medizinischer Cannabisblüten beeinflusst. Hintergrund war ein deutlich gestiegenes Produktangebot im Markt, das insbesondere in den Sommermonaten zu einem spürbaren Preisdruck führte. Cantourage reagiert auf diese Marktentwicklung in Deutschland mit einer gezielten Anpassung des Produktportfolios und richtet den Fokus verstärkt auf margenstärkere Premiumprodukte. Dabei profitiert das Unternehmen von seinem internationalen Netzwerk ausgewählter Anbaupartner, mit denen Cantourage langfristige und größtenteils exklusive Lieferbeziehungen aufgebaut hat. Aus Sicht des Managements stärkt diese strategische Ausrichtung die strukturelle Profitabilität des Geschäfts im deutschen Markt und reduziert zugleich die Abhängigkeit vom zunehmend wettbewerbsintensiven Niedrigpreissegment. Hinweis: Die in dieser Meldung angeführten Konzernkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 sind vorläufige, unkonsolidierte und ungeprüfte Werte. Der testierte Konzernabschluss 2024 kann unter https://www.cantourage.com/investorenkonzernabschluesse eingesehen werden.



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