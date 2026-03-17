Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der Erholungsversuch vom Vortag wird durch erneut steigende Ölpreise ausgebremst. Die Nervosität hoch nachdem Berichten zufolge mehrere Explosionen in Dubai und Doha zu vernehmen waren. Die Signale aus den USA zur Dauer des Iran-Konflikts bleiben widersprüchlich und diplomatische Fortschritte sind derzeit nicht auszumachen. Bei den Ölpreisen zeichnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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