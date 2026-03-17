Bern - Der Bundesrat muss in einer Studie untersuchen lassen, ob wegen der immer wichtiger werdenden Künstlichen Intelligenz (KI) ein grundlegender Wechsel im Schweizer Steuersystem nötig ist. Diesen Auftrag hat ihm der Nationalrat gegeben. Er hat am Dienstag ein entsprechendes Postulat seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-N) mit 100 zu 88 Stimmen angenommen. Es geht somit zur Umsetzung an die Landesregierung. Die Kommission begründete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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