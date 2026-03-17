Mitteilung der Energiekontor AG:

Financial Close erreicht - Energiekontor startet Bauvorbereitungen für Repowering-Windpark Donstorf

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat für das Repowering-Windprojekt Donstorf den Financial Close erreicht. Der Windpark soll mit Inbetriebnahme in den Eigenbestand von Energiekontor überführt werden und diesen gemeinsam mit den übrigen Parks, die sich aktuell im Bau befinden, zukünftig auf mehr als 680 Megawatt erhöhen.

Nachdem Energiekontor im November 2025 mit dem baugenehmigten Windprojekt Donstorf erfolgreich an der EEG-Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen ...

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