Nvidia setzt neue Maßstäbe im KI-Markt und überrascht mit ehrgeizigen Wachstumszielen. Der Chipkonzern erweitert sein Geschäftsfeld deutlich über klassische Grafikprozessoren hinaus. Gleichzeitig steigt der Druck durch Investoren und Wettbewerber.Explosion der Nachfrage verändert den Markt Die Nachfrage nach Rechenleistung hat sich laut Unternehmenschef Jensen Huang dramatisch entwickelt. "Ich glaube, dass die Nachfrage nach Rechenleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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