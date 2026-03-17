Alpen Privatbank: Marktkommentar März 2026

09.03.2026 -
Der anhaltende Iran-Konflikt sowie der sprunghafte Anstieg der Rohölpreise rücken die geopolitischen Risiken an den Finanzmärkten wieder stärker in den Fokus. Angesichts der aktuellen Entwicklungen ist die Unsicherheit an den Börsen zuletzt deutlich gestiegen - insbesondere mit Blick auf mögliche Folgen für Wirtschaft, Inflation und die globalen Finanzmärkte. In unserem aktuellen Marktkommentar geben wir eine Einschätzung zu den aus unserer Sicht wichtigsten Aspekten und ordnen die Entwicklungen aus Anlegersicht ein.
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