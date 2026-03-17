Tesla stellt in seiner Fabrik in New York ab sofort nur noch die V4-Schaltschränke für Supercharger her. Die Produktion der V3-Schaltschränke wurde nach über sieben Jahren und 15.000 Exemplaren eingestellt. Hintergrund ist Teslas Bestreben, an seinen Ladestationen höhere Ladeleistungen bereitzustellen. Die Supercharger-Generation "V4" hat Tesla bereits seit 2023 als Begriff etabliert. Doch die ersten Standorte, die sowohl mit Blick auf die Säulen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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