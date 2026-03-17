Münch Energie hat in Sachsen-Anhalt einen Batteriespeicherverbund mit 500 Megawattstunden Kapazität in Betrieb genommen. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um den derzeit größten zusammenhängenden Speichercluster Deutschlands. Noch in diesem Jahr soll die Kapazität auf bis zu 800 Megawattstunden ausgebaut werden. Der Stromrezeuger Münch Energie hat in Sachsen-Anhalt einen Verbund aus Batteriespeichern mit einer Kapazität von rund 500 Megawattstunden in Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um den größten zusammenhängenden Batteriespeicherverbund in Deutschland. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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