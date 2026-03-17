DJ Talanx verlängert Vertrag von Vorstandschef Leue bis Juni 2030
DOW JONES--Talanx hat den Vertrag von Vorstandschef Torsten Leue vorzeitig verlängert. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, läuft sein Vertrag nun bis Juni 2030.
"Herr Leue hat den Konzern als Vorstandsvorsitzender seit Mai 2018 kontinuierlich und äußerst erfolgreich entwickelt", sagte Aufsichtsratschef Herbert K. Haas. "Dies gilt sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg als auch für den kulturellen Wandel der Gruppe."
March 17, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)
