Die Jahreszahlen 2025 enthielten keine Überraschungen. Warum die Aktie trotzdem zulegen konnte und was Anleger an der Bilanzstruktur interessieren sollte. Mit den ausführlichen Zahlen für 2025 konnte Talanx kaum neue Akzente setzen. Vieles war bereits bekannt und kam weitgehend wie erwartet. Dass sich die Aktie (107,90 Euro; DE000TLX1005) unseres Musterdepotwerts am Mittwoch (18.3.) nach den Zahlen stabil zeigte und am Donnerstagvormittag in einem schwachen Marktumfeld sogar zulegen konnte, hat drei Gründe. Verlässlicher Ausblick Der Ausblick von CEO Torsten Leue traf die hochgesteckten Erwartungen. Die Industrieversicherung und das internationale Privatkundengeschäft sollen 2026 weiter kräftig wachsen, letzteres sogar fast zweistellig. Bei der Rückversicherungstochter Hannover Rück kommt eine exzellente Schaden-Kosten-Quote hinzu, die in diesem Jahr unter 87% liegen soll. Schwächer soll sich wie von Analysten erwartet nur das Deutschlandgeschäft entwickeln. Insgesamt ergibt sich ein konsistentes Bild ohne negative Überraschungen. Operative Stärke Positiv ins Auge fällt zweitens die Stärke des Geschäftsmodells. Dank der starken Wettbewerbsstellung gelang es 2025 etwa im Industriegeschäft, die Prämien risikobereinigt um 2% zu steigern - trotz eines weichen Marktes. Zudem sind die Hannoveraner in 93% ihrer Geschäfte Kostenführer. Zur Preismacht kommen also auch ...

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