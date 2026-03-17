München - Gezielte Cyberangriffe auf Anlagen und Maschinen sind längst bittere Realität. Aspekte wie unsichere Fernwartungszugänge oder ein vernachlässigtes Patch-Management machen dabei aus mangelnder IT- und OT-Sicherheit ein echtes Betriebsrisiko. Mit CRA, NIS2 und der neuen EU-Maschinenverordnung reagiert der Gesetzgeber nicht nur mit klaren Empfehlungen, sondern auch mit konkreten Meldepflichten, Vorgaben und Sanktionen. NTT DATA, ein weltweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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