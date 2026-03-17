Auf der Entwicklerkonferenz GTC 2026 hat Nvidia-Chef Jensen Huang eine neue Phase der KI-Entwicklung ausgerufen. Der Markt für KI-Infrastruktur könnte laut Nvidia bereits in den kommenden Jahren auf eine Billion US$ anwachsen. Für Anleger stellt sich nun die Frage, welche Rolle Nvidia in dieser nächsten Wachstumsphase spielen wird. GTC 2026: Nvidia ruft nächste Phase der KI-Evolution aus Traditionell eröffnet Nvidia-CEO Jensen Huang die Entwicklerkonferenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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