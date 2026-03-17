FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS UNITE GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 520 (615) PENCE - BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 650 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 4500 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 248 (420) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 180 (150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 270 (245) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 400 (405) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 940 (947) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 361 (327) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 764 (761) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1360 (1190) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2700 PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 385 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 465 (440) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1300 (1290) PENCE - 'NEUTRAL'
- JPMORGAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 515 (630) PENCE - 'UNDERWEIGHT'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News